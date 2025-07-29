Женщина в Новосибирской области предстанет перед судом за рубку леса

По версии следствия, в 2020—2021 годах обвиняемая, занимавшаяся заготовкой и переработкой древесины, заключила договоры купли-продажи лесных насаждений с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области от имени граждан, предоставив подложные доверенности. Однако, часть жителей Маслянинского района, от имени которых были заключены договора, не обращались за древесиной и не подписывали доверенности.