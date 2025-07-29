Женщина в Новосибирской области предстанет перед судом за рубку леса

В Новосибирской области 65-летняя женщина предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев. Прокурор Маслянинского района Павел Дмитроченков утвердил обвинительное заключение по делу в отношении местной жительницы, обвиняемой по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры, материалы которой были направлены в следственные органы в соответствии с частью 2 статьи 37 УПК РФ.
По версии следствия, в 2020—2021 годах обвиняемая, занимавшаяся заготовкой и переработкой древесины, заключила договоры купли-продажи лесных насаждений с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области от имени граждан, предоставив подложные доверенности. Однако, часть жителей Маслянинского района, от имени которых были заключены договора, не обращались за древесиной и не подписывали доверенности.
Таким образом, обвиняемая, предоставив фальшивые документы в Маслянинское лесничество, организовала незаконную рубку леса. В результате ее действий Министерству природных ресурсов был нанесен ущерб более чем на 6 миллионов рублей.
На имущество обвиняемой наложен арест на сумму свыше 3 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Черепановский районный суд для дальнейшего рассмотрения.