Жителям Башкирии раздают бесплатные участки для строительства жилья

Жители Башкирии из льготных категорий могут получить участки под строительство жилья безвозмездно. Об этом сообщило Министерство земельных и имущественных отношений региона.
Так, в Сибае уже подготовили 50 участков по 10 соток каждый, расположенных на улицах Хуснуллы Хамитова, Владимира Силаева и Ахата Набиуллина.
Право на получение земли имеют многодетные и молодые семьи, родители детей-инвалидов, участники специальной военной операции, другие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, напомнили в ведомстве.
Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами предусмотрена альтернатива: они могут вместо участка получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей.