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Жителям Башкирии раздают бесплатные участки для строительства жилья

В Башкирии раздают бесплатные участки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии из льготных категорий могут получить участки под строительство жилья безвозмездно. Об этом сообщило Министерство земельных и имущественных отношений региона.

Так, в Сибае уже подготовили 50 участков по 10 соток каждый, расположенных на улицах Хуснуллы Хамитова, Владимира Силаева и Ахата Набиуллина.

Право на получение земли имеют многодетные и молодые семьи, родители детей-инвалидов, участники специальной военной операции, другие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, напомнили в ведомстве.

Для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами предусмотрена альтернатива: они могут вместо участка получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей.