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В РЖД предупредили о задержках поездов из-за атаки дронов ВСУ на станцию Сальск

В связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области, которая была атакована беспилотниками ВСУ, задерживается движение девяти пассажирских поездов «ФПК».

В связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области, которая была атакована беспилотниками ВСУ, задерживается движение девяти пассажирских поездов «ФПК». Об этом говорится в сообщении телеграм-канала «ФПК. Лучше поездом».

Среди задержанных на данный момент поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск, № 523 Екатеринбург — Адлер, № 255 Челябинск — Новороссийск, № 509 Казань — Новороссийск, № 524 Адлер — Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 98 Кисловодск — Тында и № 202 Анапа — Красноярск.

В «ФПК» заверили, что сотрудники поездных бригад оказываются пассажирам всестороннюю помощь. Более того, пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА на станции Сальск было выбито остекление в одном из пассажирских поездов.

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