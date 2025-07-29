Два авто столкнулись и едва не задели троллейбус в Новосибирске

Сегодня, 29 июля, в 9 утра на улице Владимировской случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и седана. Водитель авто марки Solaris при перестроении подставил правый борт другому автомобилю, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.
«Один, как обычно, в телефоне играл, второй решил проскочить, воспользоваться моментом. Видно, что средний поток давно уехал», — предполагают в комментариях под постом.
На опубликованных кадрах видно, что после столкновения автомобили едва не задели проезжавший мимо троллейбус. Некоторые пользователи критикуют действия водителей: «Зачем он там ехал, если ему не там надо было ехать? Да и сплошная».
ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.