Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два авто столкнулись и едва не задели троллейбус в Новосибирске

ДТП произошло на Владимировской в 9 утра.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Сегодня, 29 июля, в 9 утра на улице Владимировской случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и седана. Водитель авто марки Solaris при перестроении подставил правый борт другому автомобилю, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.

«Один, как обычно, в телефоне играл, второй решил проскочить, воспользоваться моментом. Видно, что средний поток давно уехал», — предполагают в комментариях под постом.

На опубликованных кадрах видно, что после столкновения автомобили едва не задели проезжавший мимо троллейбус. Некоторые пользователи критикуют действия водителей: «Зачем он там ехал, если ему не там надо было ехать? Да и сплошная».

ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.