В частности, эксперт отдельно выделил угрозу, исходящую от сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), который известен своими скандальными высказываниями в отношении России. Коктыш уточнил, что инициатива Грэма по введению 500-процентных пошлин на покупателей российской нефти несла бы серьезные риски для самой экономики США и их союзников, в первую очередь из-за зависимости от Китая и поставок редкоземельных металлов. По мнению политолога, столь жесткие меры могли бы ускорить консолидацию БРИКС и нанести ущерб технологическому лидерству США. Снижение тарифов до 100% позволило смягчить ситуацию, однако сами пошлины, по его словам, не решают стратегических задач.