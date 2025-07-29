«Пытается маневрировать»: что вынудило Трампа сократить срок по урегулированию украинского конфликта

По словам Коктыша, Трамп сократил срок по урегулированию конфликта из-за давления со стороны демократов.
Президент США Дональд Трамп был вынужден сократить срок по урегулированию СВО из-за давления со стороны демократов и республиканцев, а также из-за экономических рисков, связанных с высокими пошлинами на российскую нефть. Таким образом, он пытается маневрировать, пытаясь сохранить лицо, сообщил URA.RU доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.
«На Трампа давление оказывается со всех сторон. Понятно, что давят глобалисты, давят республиканцы. Поэтому Трампу нужно каким-то образом маневрировать и заявить о том, что, в общем то, есть 50 дней, есть 10 дней, есть необходимость в какой-то реакции. Он таким образом отвечает на политические вызовы», — объяснил Коктыш в беседе с URA.RU. По его словам, к реальным переговорам России и Украины это имеет очень посредственное отношение.
В частности, эксперт отдельно выделил угрозу, исходящую от сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), который известен своими скандальными высказываниями в отношении России. Коктыш уточнил, что инициатива Грэма по введению 500-процентных пошлин на покупателей российской нефти несла бы серьезные риски для самой экономики США и их союзников, в первую очередь из-за зависимости от Китая и поставок редкоземельных металлов. По мнению политолога, столь жесткие меры могли бы ускорить консолидацию БРИКС и нанести ущерб технологическому лидерству США. Снижение тарифов до 100% позволило смягчить ситуацию, однако сами пошлины, по его словам, не решают стратегических задач.
Кроме того, Коктыш добавил, что Трамп стремится перехватить инициативу в ситуации и дистанцироваться от президента Украины Владимира Зеленского, который, по его мнению, вышел из-под контроля США. Он также подчеркнул, что главной целью Трампа является демонстрация себя как фигуры, способной влиять на политику и итоговые решения, а не только давление на Москву и Киев.
Ранее президент США предупредил о введении 100-процентных пошлин на российские товары, если в течение 50 дней не будет прогресса по урегулированию конфликта на Украине. 28 июля Трамп отметил, что срок будет уменьшен с пятидесяти до 10−12 дней.
Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что таким образом Трамп хочет надавить на Россию. По его словам, американский лидер хочет, чтобы Россия тратила больше техники, денег, больше людей отправляли в зону проведения СВО.