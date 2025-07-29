В Ростовской области из-за падения БПЛА нарушена работа ж/д станции

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на станции Сальск в Ростовской области были повреждены контактная сеть и остекление в двух вагонах пассажирского поезда № 59, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск.
По информации, полученной от РЖД, в 2:00 на станции Сальск произошло нарушение работы контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Пассажиры были эвакуированы. Кроме того, на станции Сальск произошло возгорание в составе грузового поезда, которое было ликвидировано пожарным поездом.
В связи с инцидентом движение поездов через станцию Сальск было временно приостановлено. Железнодорожники работают над тем, чтобы минимизировать задержку пассажирских поездов, следует из сообщения.