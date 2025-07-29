Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два беспилотника ликвидировали в Смоленской области

Два беспилотника сбили ночью над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Источник: Life.ru

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.

Анохин напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых БПЛА и призвал сообщать об их местоположении в экстренные службы по телефону 112.

Этой же ночью массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. К сожалению, в Сальске при атаке дрона по автомобилю погиб мужчина.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше