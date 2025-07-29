Два беспилотника ликвидировали в Смоленской области

«На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.
Анохин напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых БПЛА и призвал сообщать об их местоположении в экстренные службы по телефону 112.
Этой же ночью массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область. К сожалению, в Сальске при атаке дрона по автомобилю погиб мужчина.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше