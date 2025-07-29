Два украинских дрона сбили в Смоленской области

Атаку БПЛА предотвратили в Смоленской области.
Два дроны ВСУ сбили утром, 29 июля, в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Он уточнил, что на месте происшествия работают представители экстренных служб.
«Уважаемые смоляне, украинская сторона предприняла очередную попытку атаки на наш регион с использованием БПЛА. Прошедшей ночью силами ПВО Министерства обороны России сбиты два беспилотника», — написал Анохин в telegram-канале. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Кроме того, в ночь на 29 июля атаку дронов ВСУ предотвратили в Ростовской области. Обломки сбитого БПЛА повредили пассажирский поезд на станции Сальск. В настоящий момент в регионе задержано движение девяти поездов.