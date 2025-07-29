Во время сдачи в плен ВСУ атаковали своих сослуживцев FPV-дронами и артиллерией, сообщил командир.
В селе Малиевка в Днепропетровской области, украинский взвод сдался в плен. Об этом сообщает командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь.
«Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать», — заявил командир. Он также отметил, что в плен сдались те, кто сидел в окопах. По его словам, во время сдачи украинских военнослужащих в плен, по ним пытались атаковать FPV-дроны и артиллерия ВСУ. Позже пленные солдаты выдали позиции операторов дронов.
Ранее украинские военные, находившиеся в плену, уже сообщали различную информацию о ВСУ. Один из пленных передавал информацию о позициях и указал координаты огневых точек и замаскированных укрытий ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Царьград».