Целый взвод ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области

«Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать», — заявил командир. Он также отметил, что в плен сдались те, кто сидел в окопах. По его словам, во время сдачи украинских военнослужащих в плен, по ним пытались атаковать FPV-дроны и артиллерия ВСУ. Позже пленные солдаты выдали позиции операторов дронов.