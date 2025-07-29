Электроподстанция загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

«По предварительной информации, люди не пострадали», — дополнил Слюсрь сообщение в Telegram-канале о последствиях ночного налёта БПЛА на Ростовскую область.
Напомним, в результате атаки дронов ВСУ в Сальске погиб мужчина. Также случился пожар на ж/д станции, там обошлось без пострадавших. Атаку отражали в в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах.
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