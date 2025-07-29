Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроподстанция загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В Орловском районе Ростовской области из-за массированной атаки БПЛА начался пожар на электроподстанции. С огнём сейчас борются шесть пожарных и две машины спецтехники. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, люди не пострадали», — дополнил Слюсрь сообщение в Telegram-канале о последствиях ночного налёта БПЛА на Ростовскую область.

Напомним, в результате атаки дронов ВСУ в Сальске погиб мужчина. Также случился пожар на ж/д станции, там обошлось без пострадавших. Атаку отражали в в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше