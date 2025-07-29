Двое тяжело пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии нуждаются в операции

В Месягутовской больнице находятся двое пассажиров туристического автобуса, попавшего в аварию в Кигинском районе Башкирии. Как сообщил главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов, их состояние остается тяжелым и требует хирургического вмешательства.
Еще шестеро пострадавших с травмами средней тяжести проходят медикаментозное лечение. Для оказания помощи на месте происшествия в Месягутово экстренно вылетели специалисты-травматологи и реаниматологи из республиканской больницы. Именно их заключение стало основанием для принятия решения об операциях.
Как ранее сообщалось, авария произошла в воскресенье на трассе Малояз — Верхние Киги. Водитель автобуса Higer с 40 пассажирами из Удмуртии не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.
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