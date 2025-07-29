Двое тяжело пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии нуждаются в операции

Как ранее сообщалось, авария произошла в воскресенье на трассе Малояз — Верхние Киги. Водитель автобуса Higer с 40 пассажирами из Удмуртии не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.