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В Приморье нашли тело утонувшего в озере мужчины

Спасатели искали его четыре часа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Приморье спасатели нашли тело утонувшего в озере Богуславец мужчины. Его передали сотрудникам полиции.

Как мы писали ранее, во время купания в озере в Красноармейском округе утонул 69-летний мужчина. В минувший понедельник, 28 июля, в 15:00 в ЕДДС муниципалитета поступило сообщение о случившемся ЧП.

«На поиски мужчины были направлены краевые спасатели Дальнереченска в составе четырех человек. Спустя четыре часа тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе министерства ГОЧС по Приморью.

Отметим, что с начала года произошло больше 60 трагических случаев на воде, среди погибших — десять детей.

Также стоит напомнить, что в регионе появились за оставление детей у воды без присмотра взрослых.