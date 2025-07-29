В Приморье нашли тело утонувшего в озере мужчины

В Приморье спасатели нашли тело утонувшего в озере Богуславец мужчины. Его передали сотрудникам полиции.
Как мы писали ранее, во время купания в озере в Красноармейском округе утонул 69-летний мужчина. В минувший понедельник, 28 июля, в 15:00 в ЕДДС муниципалитета поступило сообщение о случившемся ЧП.
«На поиски мужчины были направлены краевые спасатели Дальнереченска в составе четырех человек. Спустя четыре часа тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе министерства ГОЧС по Приморью.
Отметим, что с начала года произошло больше 60 трагических случаев на воде, среди погибших — десять детей.
Также стоит напомнить, что в регионе появились за оставление детей у воды без присмотра взрослых.