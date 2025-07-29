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Два поезда получили повреждения при атаке дронов в Ростовской области

Под Ростовом из-за ЧП задерживаются девять пассажирских поездов.

Источник: Комсомольская правда

На станции Сальск в Ростовской области произошло повреждение контактной сети и пассажирского поезда из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Как сообщает пресс-служба РЖД, инцидент привел к повреждению окон в двух вагонах состава Новокузнецк-Кисловодск.

Пострадавших среди пассажиров нет, всех оперативно эвакуировали. Параллельно на станции зафиксировано возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации пожара к месту происшествия направлен специальный пожарный поезд.

В результате инцидента движение поездов через станцию Сальск временно приостановлено, задерживаются девять поездов.

«Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — добавили в РЖД.

Напомним, в ночь на 29 июля Ростовская область подверглась атаке украинских БПЛА. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, удары были нанесены по Каменску-Шахтинскому, Сальску, Волгодонску и двум районам. В результате атаки погиб человек.

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