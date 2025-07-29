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На Украине депутата Госдумы Бутину заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд также постановил конфисковать всё имущество Бутиной в пользу украинского государства.

Источник: Аргументы и факты

Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил депутата Государственной думы РФ и члена комитета по международным делам Марию Бутину к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения, в котором утверждается, что она признана виновной по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины — «посягательство на территориальную целостность страны».

Суд также постановил конфисковать всё имущество Бутиной в пользу украинского государства. Приговор был вынесен заочно, так как парламентарий не находится на территории Украины. Согласно версии украинской стороны, действия Бутиной квалифицированы как угроза суверенитету и территориальной целостности страны.

С марта 2023 года имя Бутиной внесено в базу украинского сайта «Миротворец», при этом конкретная причина не указана. В то же время отмечается, что с мая 2022 года она числится в розыске на территории Украины.

Ранее служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Олега Газманова. В материалах СБУ сказано, что Газманов оказался в «розыске» с марта 2022 года.