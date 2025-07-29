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Школьница попала под электричку под Новосибирском

Девочка чудом выжила.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Новосибирской области школьница оказалась под колесами электрички и выжила, сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось днем 28 июля. На 56 км перегона Бердск — Искитим электричка сбила несовершеннолетнюю. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Переходить пути необходимо только в предназначенных для этого местах, достоверно убедившись в отсутствии приближающегося поезда и наличии разрешающего сигнала светофора», — добавили в ведомстве.

ИА Сибинформ