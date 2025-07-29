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Одна погибла, двое в больнице: ночью в Уфе произошел крупный пожар

Одна погибла, двое в больнице: ночью в Уфе произошел крупный пожар.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МЧС РБ

В ночном пожаре в Уфе погибла женщина, ещё два человека находятся в больнице. По данным МЧС Башкирии, загорелась квартира в жилом доме на улице Маяковского. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 4 квадратных метра. К тушению привлекались 25 человек и 7 единиц техники.

Спасатели для безопасной эвакуации жителей применяли тактическую вентиляцию. По лестничным маршам на улицу вывели 10 человек, в том числе двоих детей. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалось 9 человек.

Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть 47-летней спасенной женщины. 69-летний мужчина и 57-летняя женщина госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Сейчас на месте работают оперативно-следственная группа и дознаватель МЧС России.