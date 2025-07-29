Задерживается около десятка поездов: что известно об атаке ВСУ на ж/д станцию в Ростовской области

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в момент прилета БПЛА по железной дороге очень сильно трясло дом. По словам местной жительницы Натальи, которая живет напротив ж/д моста, ей было «безумно страшно» в этот момент, так как ее «дом ходил ходуном». Она рассказала, что вместе с детьми уехала в Кучерду. По ее словам, дорогу в данный момент перекрыли. Другие очевидцы отмечают, что БПЛА «по ощущениям» упал в непосредственной близости от их домов.