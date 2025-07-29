Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских БПЛА над регионами России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали над территорией страны 74 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 43 дрона сбили в Брянской области, еще 22 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области.
Кроме того, шесть беспилотников также зафиксировали над Калужской областью, два — над территорией Смоленской области, один — над Ленинградской областью, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В Каменске-Шахтинском Ростовской области из-за падения БПЛА произошло возгорание сухой травы в поле. На месте работают оперативные службы. В Сальске в результате атаки повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме.
Ранее жители нескольких городов региона сообщали о многочисленных взрывах в небе.