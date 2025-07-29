Тысячи россиян не могут вылететь из Сибири

Из-за плохой погоды самолеты поздно прибывают в аэропорт.
Больше тысячи человек не могут вылететь из аэропортов Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска — рейсы задерживаются из-за плохой погоды и позднего прибытия самолетов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропортах Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
В новосибирском аэропорту имени Покрышкина задержан рейс «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Бангкок. Вылета там ждут свыше 300 пассажиров, среди них 14 детей. В Кемерове 275 человек не могут улететь в Москву, в Красноярске — 192, в Омске — 141. Во всех случаях причина та же — самолет не прибыл вовремя. Кроме того, в Новокузнецке (аэропорт Спиченково) из-за сложных погодных условий задержан еще один рейс в Москву. Там вылета ждут 160 пассажиров.
Вчера, 28 июля, «Аэрофлот» информировал об отмене более 49 рейсов из-за возникших неполадок в работе информационных систем. Вылеты воздушных судов были перенесены или отменены. В компании сообщили, что на 29 июля также были аннулированы несколько рейсов.