Тысячи россиян не могут вылететь из Сибири

В новосибирском аэропорту имени Покрышкина задержан рейс «Аэрофлота» в Санкт-Петербург и Бангкок. Вылета там ждут свыше 300 пассажиров, среди них 14 детей. В Кемерове 275 человек не могут улететь в Москву, в Красноярске — 192, в Омске — 141. Во всех случаях причина та же — самолет не прибыл вовремя. Кроме того, в Новокузнецке (аэропорт Спиченково) из-за сложных погодных условий задержан еще один рейс в Москву. Там вылета ждут 160 пассажиров.