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Два человека погибли в жутком ДТП с опрокинувшимся авто Citroen под Копылем

В Копыльском районе автомобиль Citroen вылетел в кювет и опрокинулся — два человека погибли.

Источник: телеграм-канал МВД Беларуси

Два человека погибли в жутком ДТП с опрокинувшимся авто Citroen под Копылем. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В понедельник, 28 июля, примерно в 18.00 в милицию поступила информация, что неподалеку от деревни Интернационал Копыльского района случилось ДТП. Согласно предварительным данным, 66-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Citroen, не справился с управлением и съехал в левый походу движения кювет, где легковушка опрокинулась.

«Водитель и 69-летний пассажир погибли», — сообщили в МВД.