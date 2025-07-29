Два человека погибли в жутком ДТП с опрокинувшимся авто Citroen под Копылем

В понедельник, 28 июля, примерно в 18.00 в милицию поступила информация, что неподалеку от деревни Интернационал Копыльского района случилось ДТП. Согласно предварительным данным, 66-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Citroen, не справился с управлением и съехал в левый походу движения кювет, где легковушка опрокинулась.