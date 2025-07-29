Эксперты рассказали, когда «починят» систему «Аэрофлота»

При отсутствии бэкапов починка может занять месяцы, поделился эксперт.
Восстановление информационной системы авиакомпании «Аэрофлот» может длиться до недели, если нарушители не добрались до резервных копий. Об этом заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
«Теперь всё зависит от того, добрались ли они до бэкапов (резервных копий — прим. URA.RU). Если бэкапы есть, восстановление займет от одного — двух дней до недели», — заявили эксперты. Их слова приводят «Известия». Также он предположил, что, в случае отсутствий резервных копий, на восстановление могут уйти месяцы. Другие же опрошенные эксперты подтвердили, что будет проведена кропотливая работа для того, чтобы обезопасить системы в будущем.
Атака на «Аэрофлот» произошла ранее 28 июля 2025 года — хакерская группировка получила доступ к базам данных с пассажирами, уничтожила около 7000 серверов и похитила более 20 ТБ данных. В результате взлома авиакомпания была вынуждена массово отменять рейсы.