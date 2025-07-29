Эксперты рассказали, когда «починят» систему «Аэрофлота»

«Теперь всё зависит от того, добрались ли они до бэкапов (резервных копий — прим. URA.RU). Если бэкапы есть, восстановление займет от одного — двух дней до недели», — заявили эксперты. Их слова приводят «Известия». Также он предположил, что, в случае отсутствий резервных копий, на восстановление могут уйти месяцы. Другие же опрошенные эксперты подтвердили, что будет проведена кропотливая работа для того, чтобы обезопасить системы в будущем.