Директор фирмы в Новокуйбышевске заплатил штраф 80 тыс. руб. за долг в 28 млн

В Новокуйбышевске директор одной из фирм получил уголовный штраф за то, что сдал в аренду арестованное здание и уклонялся от погашения долга в 28 миллионов рублей.
Ещё до суда приставы наложили арест на недвижимость компании и оставили её директору на хранение — он должен был следить за объектом, но не распоряжаться им.
При этом его официально предупредили: сдавать в аренду, продавать или скрывать арестованное имущество нельзя — за это грозит уголовная статья.
Но мужчина проигнорировал предупреждения. Он тайно сдал здание в аренду и получал деньги, которые не направлял на погашение долга. Причём доход скрывал, чтобы не платить кредиторам.
Когда приставы провели проверку, факт нарушения был установлен. В отношении директора возбудили три уголовных дела: за злостное уклонение от выплат, за неисполнение решения суда и за незаконные действия с арестованным имуществом.
Суд признал его виновным и назначил штраф — 80 тысяч рублей. Если он их не заплатит, наказание могут ужесточить — вплоть до тюрьмы.
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