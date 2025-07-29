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Ливень затопил деревню в Башкирии

В Башкирии из-за сильного дождя затопило деревню.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди привели к подтоплению деревни Ахмерово в Баймакском районе Башкирии. Как сообщает телеграм-канал издания «Йэшлек», местные жители не видели таких мощных осадков уже давно.

Прогулки по улицам деревни теперь не обходятся без длинных резиновых сапог и дождевика. Некоторым же приходится использовать «экипировку», чтобы просто выйти во двор, так как вода разлилась по всей дороге.

По данным Башгидромета, в ближайшие дни в регионе сохранится дождливая погода, однако к началу августа наступит вновь жара.

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