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Массированную атаку ВСУ предотвратили ночью в России — где сбили украинские дроны

В ночь на 29 июля средствами российской ПВО было сбито 74 украинских БПЛА. Информацию предоставило Министерство обороны РФ.

Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 29 июля средствами российской ПВО было сбито 74 украинских БПЛА. Информацию предоставило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в посте официального telegram-канала. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 43 БПЛА.

По информации, над Ростовской областью было сбито 22 беспилотника, над Калужской было сбито 6 БПЛА. Также два беспилотника сбито над Смоленской областью и один БПЛА сбит над Ленинградской областью.

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