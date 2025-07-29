Массированную атаку ВСУ предотвратили ночью в России — где сбили украинские дроны

Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 29 июля средствами российской ПВО было сбито 74 украинских БПЛА. Информацию предоставило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в посте официального telegram-канала. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 43 БПЛА.
По информации, над Ростовской областью было сбито 22 беспилотника, над Калужской было сбито 6 БПЛА. Также два беспилотника сбито над Смоленской областью и один БПЛА сбит над Ленинградской областью.