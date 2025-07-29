В Андижанской области сгорел автосервис: один человек погиб, ещё один госпитализирован

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 18:21. Уже через пять минут, в 18:26, на место прибыли пожарно-спасательные расчёты. Пожар был полностью ликвидирован в 18:54. Сначала сообщалось, что огонь охватил жилой дом, однако позже в прокуратуре уточнили: возгорание началось в автосервисе, располагавшемся на территории частного домовладения.