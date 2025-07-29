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В Андижанской области сгорел автосервис: один человек погиб, ещё один госпитализирован

Vaib.uz (Узбекистан. 29 июля). Вечером 28 июля в махалле «Нематобод» Асакинского района Андижанской области произошёл трагический инцидент, унёсший жизнь одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Источник: Соцсети

По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 18:21. Уже через пять минут, в 18:26, на место прибыли пожарно-спасательные расчёты. Пожар был полностью ликвидирован в 18:54. Сначала сообщалось, что огонь охватил жилой дом, однако позже в прокуратуре уточнили: возгорание началось в автосервисе, располагавшемся на территории частного домовладения.

Пожар оказался разрушительным. По информации МЧС, сгорела кровля здания на площади 70 квадратных метров. Внутри помещения полностью выгорел автомобиль марки Labo.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. По предварительным данным, один человек погиб на месте, ещё один получил тяжёлые телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 259 Уголовного кодекса — нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, а также другие необходимые процедуры для установления всех обстоятельств происшествия.

Следственные действия продолжаются.