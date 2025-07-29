Бастрыкину доложат о случае с оставлением в ребенке струны для катетера

«В медиапространстве сообщается о направлении в адрес следственных органов СК РФ обращения от родителей девятилетнего мальчика с доводами о ненадлежащем оказании ему медпомощи. Отмечается, что после проведения операции в теле ребенка был оставлен инородный предмет. Сейчас мальчику требуется повторное хирургическое вмешательство», — рассказали в Следственном комитете.