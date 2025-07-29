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Бастрыкину доложат о случае с оставлением в ребенке струны для катетера

Следственные органы в Новосибирске проводят проверку после операции девятилетнему мальчику.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту оставления в теле ребенка после операции в Новосибирске струны для катетера. Об этом сообщило само следственное ведомство.

В ситуации разбираются следственные органы СК РФ по Новосибирской области, проверка проводится по уголовной статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Доклад об уже установленных обстоятельствах произошедшего запрошен у руководителя регионального управления Следкома.

«В медиапространстве сообщается о направлении в адрес следственных органов СК РФ обращения от родителей девятилетнего мальчика с доводами о ненадлежащем оказании ему медпомощи. Отмечается, что после проведения операции в теле ребенка был оставлен инородный предмет. Сейчас мальчику требуется повторное хирургическое вмешательство», — рассказали в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о гибели байкера в ДТП в Нижегородской области.