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Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили 74 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью в небе над регионами России 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью в небе над регионами России 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны РФ.

Из них 43 беспилотника сбили над Брянской областью. Еще 22 дрона перехватили над Ростовской областью.

В небе над территорией Калужской области уничтожили шесть вражеских дронов. Два БПЛА были ликвидированы над территорией Смоленской области и один дрон сбит над Ленинградской областью.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область загорелась ж/д станция в Сальске.

Обломки сбитых БПЛА повредили остекление пассажирского поезда. Из-за инцидента задерживается движение девяти поездов.

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