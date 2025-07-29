Минобороны: за ночь над регионами России уничтожили 74 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью в небе над регионами России 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны РФ.
Из них 43 беспилотника сбили над Брянской областью. Еще 22 дрона перехватили над Ростовской областью.
В небе над территорией Калужской области уничтожили шесть вражеских дронов. Два БПЛА были ликвидированы над территорией Смоленской области и один дрон сбит над Ленинградской областью.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область загорелась ж/д станция в Сальске.
Обломки сбитых БПЛА повредили остекление пассажирского поезда. Из-за инцидента задерживается движение девяти поездов.