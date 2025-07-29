Силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Ленинградской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник в Ленинградской области. Об этом во вторник, 29 июля, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
— БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти, — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Ночью 29 июля в юго-западных районах Ленинградской области объявили опасность, связанную с появлением беспилотников в воздушном пространстве. Жителей региона предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и частичном понижении сигнала.
В Каменске-Шахтинском Ростовской области из-за падения БПЛА произошло возгорание сухой травы в поле. На месте работают оперативные службы. В Сальске в результате атаки повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме.
По данным Минобороны, всего за ночь 29 июля над регионами России сбили 74 беспилотника. Больше всего дронов ликвидировали над территорией Брянской области — там уничтожили 43 БПЛА.