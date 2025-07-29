Силы ПВО России уничтожили 74 украинских беспилотника за ночь

Согласно официальному заявлению ведомства, дежурные средства ПВО ликвидировали 43 БПЛА над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть вражеских дронов — над Калужской областью, два — над Смоленской областью и один — над Ленинградской областью.
Ранее Life.ru писал, что в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. В регионе также загорелась подстанция.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше