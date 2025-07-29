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Силы ПВО России уничтожили 74 украинских беспилотника за ночь

В ночь на вторник, 29 июля, силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно официальному заявлению ведомства, дежурные средства ПВО ликвидировали 43 БПЛА над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть вражеских дронов — над Калужской областью, два — над Смоленской областью и один — над Ленинградской областью.

Ранее Life.ru писал, что в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область в городе Сальске погиб мирный житель. В регионе также загорелась подстанция.

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