Сказали, что я предатель: пленный ВСУ рассказал, как его отправили на фронт. Видео

Дьячишин сообщил, что получил ранение в бою и доложил об этом по рации, но почти две недели оставался на месте без помощи, так как командиры заявляли, что эвакуация невозможна из-за сложной обстановки. Он отметил, что солдаты были готовы покинуть позицию и просили беспилотник для корректировки маршрута отхода, однако получили категорический отказ. Когда российские военные начали наступление, он стал кричать о сдаче, по их требованию снял каску и бронежилет и опустился на колени, опасаясь неминуемой гибели, но вместо этого ему предложили воду и сигарету.