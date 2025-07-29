Сказали, что я предатель: пленный ВСУ рассказал, как его отправили на фронт. Видео

Пленный ВСУ заявил, что руководство «Айдара»* относилось к личному составу как к расходному материалу.
Военнопленный ВСУ Руслан Дьячишин рассказал, что попал в национальный батальон «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) без отбора. Он заявил, что к нему домой явился участковый, который надел на него наручники и увез в территориальный центр комплектования (ТЦК), где за него поставили подписи и обвинили его в предательстве.
«“Меня мобилизовали. Домой пришел участковый, надел наручники и увез в ТЦК. В ТЦК я за пять минут прошел медицинскую комиссию, можно сказать, они прошли ее вместо меня. Поставили подписи и сказали, что я предатель и отправили меня в учебку”, — рассказал Дьячишин на видео. Его слова приводит Минобороны РФ.
По его словам, во время учебного сбора за новобранцами прибыли представители трех бригад. Однако процедура распределения также происходила произвольно: старший офицер просто указывал на людей в строю, не объясняя дальнейших действий и не информируя о том, в какое подразделение они направляются.
«О месте своей службы я узнал только по прибытию в Днепропетровск. Позже выяснилось, что большинство военнослужащих батальона являются наемниками и воюют исключительно за денежное вознаграждение», — отметил пленный. По его словам, руководство относилось к личному составу как к расходному материалу. Даже после получения ранения ему было отказано в эвакуации, при этом командование пригрозило расправой в случае самостоятельного оставления позиций.
Дьячишин сообщил, что получил ранение в бою и доложил об этом по рации, но почти две недели оставался на месте без помощи, так как командиры заявляли, что эвакуация невозможна из-за сложной обстановки. Он отметил, что солдаты были готовы покинуть позицию и просили беспилотник для корректировки маршрута отхода, однако получили категорический отказ. Когда российские военные начали наступление, он стал кричать о сдаче, по их требованию снял каску и бронежилет и опустился на колени, опасаясь неминуемой гибели, но вместо этого ему предложили воду и сигарету.