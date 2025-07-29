В РЖД сообщили о возобновлении движения поездов через станцию Сальск в Ростовской области

В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск, которая сегодня ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграмма РЖД».
В настоящий момент движение поездов осуществляется по временной схеме в обход поврежденного участка.
«В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — добавили в компании.
Напомним, минувшей ночью из-за массового налета дронов ВСУ на станции Сальск в Ростовской области произошел пожар.
Также сообщалось, что обломки дронов повредили остекление пассажирского поезда. Из-за атаки РЖД предупредили о задержке девяти пассажирских составов.