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В РЖД сообщили о возобновлении движения поездов через станцию Сальск в Ростовской области

В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск, которая сегодня ночью подверглась атаке украинских беспилотников.

В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск, которая сегодня ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграмма РЖД».

В настоящий момент движение поездов осуществляется по временной схеме в обход поврежденного участка.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — добавили в компании.

Напомним, минувшей ночью из-за массового налета дронов ВСУ на станции Сальск в Ростовской области произошел пожар.

Также сообщалось, что обломки дронов повредили остекление пассажирского поезда. Из-за атаки РЖД предупредили о задержке девяти пассажирских составов.