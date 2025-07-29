НАТО готовит провокацию против Калининградской области, считает политик.
Глава Немецкого совета по конституции и суверенитету Ральф Нимайер выразил мнение, что НАТО может готовить провокации против Калининградской области. По его словам, предлогом для таких действий может стать обвинение России в создании помех GPS-сигналам, исходящих с территории региона.
«Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора», — сказал он в беседе с РИА Новости. Нимайей подчеркнул, что провокации могут начаться в ближайшее время.
Нимайер подчеркнул, что представители стран НАТО заявляют о якобы осуществляемом российскими спецслужбами глушении GPS-сигналов с территории Калининградской области. По его оценке, они могут пойти на такой шаг в том числе в случае полного разгрома киевского режима, поскольку блоку НАТО нужно будет продолжать конфликт с Россией.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявлял о готовности НАТО «очень быстро стереть» Калининград с карты, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что подобные заявления являются частью враждебной политики альянса и заставляют Россию усиливать меры безопасности в регионе. Эти угрозы и планы, по словам представителей НАТО, направлены на «противодействие российской угрозе».