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Житель Красноярска обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей и попал под суд

В Красноярске будут судить безработного за мошенничество с соцвыплатами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. 29 июля в МВД по Красноярскому краю рассказали, что мужчина получил 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, но потратил их на себя, так и не открыв собственное дело.

В октябре 2023 года 37-летний безработный обратился в соцзащиту за помощью. Он поделился, что хочет открыть ИП по ремонту автомобилей и купить оборудование — два электроподъемника. В итоге с ним заключили социальный контракт и перечислили 350 тысяч рублей. Однако вместо открытия бизнеса мужчина потратил целевые деньги на покрытие своих текущих расходов.

После того как обман вскрылся, было заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — до шести лет лишения свободы. Он дожидается суда под подпиской о невыезде.