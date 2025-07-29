Житель Красноярска обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей и попал под суд

Житель Красноярска предстанет перед судом за мошенничество с социальными выплатами. 29 июля в МВД по Красноярскому краю рассказали, что мужчина получил 350 тысяч рублей на развитие бизнеса, но потратил их на себя, так и не открыв собственное дело.
В октябре 2023 года 37-летний безработный обратился в соцзащиту за помощью. Он поделился, что хочет открыть ИП по ремонту автомобилей и купить оборудование — два электроподъемника. В итоге с ним заключили социальный контракт и перечислили 350 тысяч рублей. Однако вместо открытия бизнеса мужчина потратил целевые деньги на покрытие своих текущих расходов.
После того как обман вскрылся, было заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — до шести лет лишения свободы. Он дожидается суда под подпиской о невыезде.