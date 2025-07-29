Житель Красноярска обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей и попал под суд

В октябре 2023 года 37-летний безработный обратился в соцзащиту за помощью. Он поделился, что хочет открыть ИП по ремонту автомобилей и купить оборудование — два электроподъемника. В итоге с ним заключили социальный контракт и перечислили 350 тысяч рублей. Однако вместо открытия бизнеса мужчина потратил целевые деньги на покрытие своих текущих расходов.