Транспортная прокуратура проверяет происшествие с судном в Листвянке

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, следственно-оперативная группа и спасатели МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.