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Транспортная прокуратура проверяет происшествие с судном в Листвянке

Сегодня, 29 июля, около 11 часов в поселке Листвянка на озере Байкал предположительно произошло столкновение судна «Фартовый-2» с гидротехническим сооружением (волноломом).

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Источник: РИА "Новости"

На борту находились пассажиры. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия с судном в Листвянке, — рассказывают в ведомстве.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, следственно-оперативная группа и спасатели МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.