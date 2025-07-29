В Забайкалье завели дело в отношении двух подростков, поджегших лес

По версии следствия, в июне один из них вступил в переписку в мессенджере, где его, предположительно с территории Украины, склонили к поджогу лесного массива. За это ему пообещали заплатить 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Отмечается, что злоумышленники заранее купили зажигалки, после чего подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка в Читинском округе. Видеоотчет о совершенном преступлении они отправили «куратору», однако обещанное вознаграждение не получили.