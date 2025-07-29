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В Забайкалье завели дело в отношении двух подростков, поджегших лес

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Уголовное дело о совершении террористического акта возбуждено в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение, сообщает СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей региона. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 205 УК РФ», — говорится в публикации.

По версии следствия, в июне один из них вступил в переписку в мессенджере, где его, предположительно с территории Украины, склонили к поджогу лесного массива. За это ему пообещали заплатить 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, который согласился участвовать в преступлении. Отмечается, что злоумышленники заранее купили зажигалки, после чего подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка в Читинском округе. Видеоотчет о совершенном преступлении они отправили «куратору», однако обещанное вознаграждение не получили.

Уголовное дело соединено с возбужденным ранее, по которому фигурантам предъявили обвинение в уничтожении лесных насаждений путем поджога, повлекшего крупный ущерб. Суд по ходатайству органов следствия заключил их под стражу.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — подытожили в СК.

Там уточнили, что причастность подростков к совершенному преступлению была установлена при совместной работе оперативных сотрудников полиции и ФСБ.