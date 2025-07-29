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В Самаре 48-летняя женщина на Kia Sportage влетела в трамвай утром 29 июля

Сегодня утром, около 7 часов, на перекрёстке Ново-Садовой и Часовой произошла авария.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Сегодня утром, около 7 часов, на перекрёстке Ново-Садовой и Часовой произошла авария. Сорокавосьмилетняя женщина за рулём KIA Sportage не справилась с управлением при повороте и врезалась в трамвай.

Водитель машины получила травмы, её осмотрели медики. К счастью, в трамвае никто не пострадал.

Сейчас на месте работают полицейские — выясняют, как именно произошло ДТП.

Ранее мы писали о том, что в Самаре ищут очевидцев ДТП со сбитым мотоциклом 12-летним ребенком. Полиция просит обращаться, если вы обладаете какой-то информацией.

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