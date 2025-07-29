В Самаре 48-летняя женщина на Kia Sportage влетела в трамвай утром 29 июля

Сегодня утром, около 7 часов, на перекрёстке Ново-Садовой и Часовой произошла авария. Сорокавосьмилетняя женщина за рулём KIA Sportage не справилась с управлением при повороте и врезалась в трамвай.
Водитель машины получила травмы, её осмотрели медики. К счастью, в трамвае никто не пострадал.
Сейчас на месте работают полицейские — выясняют, как именно произошло ДТП.
Ранее мы писали о том, что в Самаре ищут очевидцев ДТП со сбитым мотоциклом 12-летним ребенком. Полиция просит обращаться, если вы обладаете какой-то информацией.
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