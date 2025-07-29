Хабаровского телеведущего, пытавшегося «отмазать» знакомого, будут судить

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции и местного телеведущего. Журналиста обвиняют в покушении на мошенничество, а экс-правоохранителя — в посредничестве при передаче взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
В декабре 2024 года к телеведущему — вероятно, речь идёт о Иване Засухине, который был задержан за взятки в тот же период — обратился хабаровчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Он попросил содействия в прекращении преследования — в том числе через освещение своей ситуации в СМИ. Журналист согласился помочь и вышел на бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского линейного управления МВД на транспорте.
Экс-сотрудник полиции сообщил, что может повлиять на решение вопроса, но для этого якобы нужно было передать два миллиона рублей в качестве вознаграждения правоохранителям. При этом, как установило следствие, никаких полномочий или реальных возможностей у действующего на тот момент правоохранителя не было.
При передаче денег телеведущий был задержан. Второй фигурант попытался скрыться, однако был найден и арестован в Амурской области.
«Прокурор Хабаровского края Виталий Степанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции и телеведущего. Дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в надзорном ведомстве.