Хабаровского телеведущего, пытавшегося «отмазать» знакомого, будут судить

В декабре 2024 года к телеведущему — вероятно, речь идёт о Иване Засухине, который был задержан за взятки в тот же период — обратился хабаровчанин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Он попросил содействия в прекращении преследования — в том числе через освещение своей ситуации в СМИ. Журналист согласился помочь и вышел на бывшего руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского линейного управления МВД на транспорте.