Бастрыкин запросил доклад после того, как врачи забыли в теле ребёнка струну

Речь идёт о случае, когда в теле 9-летнего мальчика после проведённой операции был оставлен инородный предмет — проводящая струна от катетера. По информации, появившейся в СМИ, родители ребёнка обратились в следственные органы СК России с доводами о ненадлежащем оказании медицинской помощи, утверждая, что из-за оставленной струны их сыну требуется повторная операция.