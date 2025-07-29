В Омской области у пьяного водителя изъяли мопед

Согласно материалам дела, в марте 2025 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом марки «Tank» на одной из улиц рабочего поселка Большеречье. Там его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. При проверке выяснилось, что ранее он уже был наказан за аналогичное правонарушение — отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.