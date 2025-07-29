В Омской области у пьяного водителя изъяли мопед

В Большеречье 29-летний мужчина остался без мопеда из-за привычки садиться за руль в нетрезвом виде. Большереченский районный суд признал его виновным в повторном нарушении. При этом, мужчина ранее уже был оштрафован за езду в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно материалам дела, в марте 2025 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял мопедом марки «Tank» на одной из улиц рабочего поселка Большеречье. Там его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. При проверке выяснилось, что ранее он уже был наказан за аналогичное правонарушение — отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, по требованию государственного обвинителя, суд постановил конфисковать мопед, принадлежавший нарушителю, в собственность государства.
Приговор Большереченского районного суда вступил в законную силу. Этот случай стал очередным примером последствий игнорирования правил безопасного управления транспортными средствами и борьбы с пьянством за рулем.
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