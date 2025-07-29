Дело о теракте в отношении двух подростков, поджегших лес, завели в Забайкалье

Сообщается, что один из подростков в июне начал переписываться с неизвестным лицом (предположительно, находящимся на Украине). Ему пообещали 80 тысяч рублей за поджог леса. Подросток рассказал об этом приятелю, и предложил присоединиться: вместе они подожгли траву около поселка Атамановка. Ущерб от пожара оценивается более чем в 300 миллионов рублей.