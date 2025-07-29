Дело о теракте в отношении двух подростков, поджегших лес, завели в Забайкалье

В Забайкалье дело о теракте завели на двух подростков, поджегших лес. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
Сообщается, что один из подростков в июне начал переписываться с неизвестным лицом (предположительно, находящимся на Украине). Ему пообещали 80 тысяч рублей за поджог леса. Подросток рассказал об этом приятелю, и предложил присоединиться: вместе они подожгли траву около поселка Атамановка. Ущерб от пожара оценивается более чем в 300 миллионов рублей.
Свои действия подростки снимали на камеру: они отправили видео поджога неизвестному, но деньги так и не получили. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений путем поджога, повлекшее крупный ущерб), сейчас они заключены под стражу.
— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — передает Telegram-канал СК Забайкалья.
Ранее в Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Росфинмониторинг внес в базу террористов и экстремистов более 150 подростков с момента создания списка. Так, самым молодым участником списка стал 14-летний юноша — в этом возрасте он оказался единственным.