В Забайкалье подростки подожгли лес за денежное вознаграждение

За поджог леса подросткам заплатили 80 тысяч рублей.
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело против двух 16-летних подростков — их обвиняют в совершении террористического акта. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«В Забайкальском крае в отношении подростков возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
По версии следствия, в июне один из подростков через мессенджер начал переписку с неизвестным, который, предположительно, находится на территории Украины. Он предложил юноше поджечь лес за 80 тысяч рублей. Тот согласился и привлек к делу своего приятеля. Подростки заранее купили зажигалки, отправились в лес у поселка Атамановка под Читой и подожгли сухую траву и хвою. Пожар оказался крупным, по предварительной оценке ущерб превысил 300 миллионов рублей. Свои действия они записали на видео и отправили заказчику, но денег так и не получили.
Личности подростков удалось установить благодаря совместной работе сотрудников полиции и ФСБ. Сейчас они находятся под стражей. Им уже предъявлено обвинение не только в терроризме, но и в умышленном уничтожении леса, повлекшем крупный ущерб. Расследование продолжается.