В Забайкалье подростки подожгли лес за денежное вознаграждение

По версии следствия, в июне один из подростков через мессенджер начал переписку с неизвестным, который, предположительно, находится на территории Украины. Он предложил юноше поджечь лес за 80 тысяч рублей. Тот согласился и привлек к делу своего приятеля. Подростки заранее купили зажигалки, отправились в лес у поселка Атамановка под Читой и подожгли сухую траву и хвою. Пожар оказался крупным, по предварительной оценке ущерб превысил 300 миллионов рублей. Свои действия они записали на видео и отправили заказчику, но денег так и не получили.