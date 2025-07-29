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В Китае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на 1,7 млн долларов

Стоимость контрафактных изделий составляла 60−70% от цены оригинала.

Источник: Аргументы и факты

Шанхайские правоохранительные органы ликвидировали деятельность криминальной группы, которая планировала продать партию поддельных игрушек Labubu на сумму около 12 млн юаней (1,7 млн долларов), сообщает издание Yicai.

Полицейскими было конфисковано свыше 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек, полностью копируя их внешний вид и фирменный знак, однако изготовители не имели разрешения от компании Pop Mart, осуществляющей официальную продажу товаров.

Стоимость контрафактных изделий составляла 60−70% от цены оригинала.

Ранее сообщалось, что россиянка стала жертвой мошенников, пытаясь приобрести монстров Лабубу через Telegram. Сумма ущерба составила более 335 тысяч рублей.