В Китае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на 1,7 млн долларов

Полицейскими было конфисковано свыше 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек, полностью копируя их внешний вид и фирменный знак, однако изготовители не имели разрешения от компании Pop Mart, осуществляющей официальную продажу товаров.