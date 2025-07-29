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В Приморье на пляже неизвестные стреляли по чайкам — полиция устанавливает детали

Одну из птиц с огнестрельным ранением доставили к ветеринару.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: PrimaMedia.ru

Информация о стрельбе по чайкам на пляже в посёлке Дунай в Приморье стала поводом для проверки со стороны полиции. На ситуацию обратили внимание после появления сообщений в социальных сетях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

По словам очевидцев, одну из пострадавших птиц доставили в ветеринарную клинику.

Полицейские приступили к выяснению всех деталей инцидента. Сейчас ведётся работа по установлению личностей возможных участников произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.