ДТП с двумя автобусами в Челябинске заинтересовало Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения двух пассажирских автобусов в Челябинске, повлекшего травмирование людей. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Об инциденте сообщалось в соцсетях. В результате аварии трём пассажирам, в том числе несовершеннолетнему, понадобилась помощь врачей.
В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и уголовного дела и установленных обстоятельствах.