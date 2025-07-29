Отвечавший за вооружение террористов в «Крокусе» оставил зловещее предупреждение младшему брату: что сказал боевик за пару часов до атаки

Находясь в кафе вечером 22 марта 2024 года вместе с братом террорист получил сообщение от предполагаемого лидера террористической группировки «Вилаят Хорасан»*. После этого он сказал присутствующим разойтись по домам и смотреть телевизор, поскольку «там будут показывать что-то интересное».