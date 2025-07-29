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Отвечавший за вооружение террористов в «Крокусе» оставил зловещее предупреждение младшему брату: что сказал боевик за пару часов до атаки

Фигурант по делу «Крокуса» в день трагедии сказал брату ждать что-то интересное.

Источник: Комсомольская правда

Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, один из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» за несколько часов до трагедии сделал странное предупреждение своему младшему брату.

Находясь в кафе вечером 22 марта 2024 года вместе с братом террорист получил сообщение от предполагаемого лидера террористической группировки «Вилаят Хорасан»*. После этого он сказал присутствующим разойтись по домам и смотреть телевизор, поскольку «там будут показывать что-то интересное».

Оба брата проходят по делу в качестве обвиняемых. Согласно следственным данным, преступник по указанию старшего брата занимался доставкой оружия в Москву, которое впоследствии было использовано при совершении теракта.

Всего в деле участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта. Четверо обвиняемых попросили прекратить уголовное преследование. Суд изучит более 470 томов материалов дела. Заседания проходят в закрытом режиме, здание суда находится под усиленной охраной полиции.

* — Запрещенная в России террористическая организация.