Отвечавший за вооружение террористов в «Крокусе» оставил зловещее предупреждение младшему брату: что сказал боевик за пару часов до атаки

Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, один из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» за несколько часов до трагедии сделал странное предупреждение своему младшему брату.
Находясь в кафе вечером 22 марта 2024 года вместе с братом террорист получил сообщение от предполагаемого лидера террористической группировки «Вилаят Хорасан»*. После этого он сказал присутствующим разойтись по домам и смотреть телевизор, поскольку «там будут показывать что-то интересное».
Оба брата проходят по делу в качестве обвиняемых. Согласно следственным данным, преступник по указанию старшего брата занимался доставкой оружия в Москву, которое впоследствии было использовано при совершении теракта.
Всего в деле участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта. Четверо обвиняемых попросили прекратить уголовное преследование. Суд изучит более 470 томов материалов дела. Заседания проходят в закрытом режиме, здание суда находится под усиленной охраной полиции.
* — Запрещенная в России террористическая организация.