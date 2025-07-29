Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре пожаром в кафе на проспекте Кирова занялась прокуратура

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар в кафе был полностью потушен в 19:08, для борьбы с огнём было привлечено 90 человек пожарных.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Самаре пожаром в кафе «Три брата» на проспекте Кирова, 34, корпус 17, произошедшим 28 июля, занялась прокуратура.

Прокуратура Промышленного района Самары проверяет соблюдение противопожарного и земельного законодательства.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар в кафе «Три брата», начавшийся примерно в половине четвертого дня, удалось полностью потушить только в 19:08. Огнём было охвачено 250 квадратных метров. Для тушения пожара, которому был присвоен ранг «№ 2», было привлечено 90 человек пожарных и 34 пожарных машины, в том числе от МЧС России 58 человек пожарных и 19 пожарных машин.

В аварийно-спасательных работах при тушении пожара принимали спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области, которые проводили разбор завалов и проливку очагов горения, рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.