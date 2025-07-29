В Самаре пожаром в кафе на проспекте Кирова занялась прокуратура

По уточнённым данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар в кафе «Три брата», начавшийся примерно в половине четвертого дня, удалось полностью потушить только в 19:08. Огнём было охвачено 250 квадратных метров. Для тушения пожара, которому был присвоен ранг «№ 2», было привлечено 90 человек пожарных и 34 пожарных машины, в том числе от МЧС России 58 человек пожарных и 19 пожарных машин.