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На Чистопольской в Казани после ДТП загорелась легковушка

Сегодня около шести утра на перекрестке улиц Чистопольская — Амирхана в Казани после ДТП вспыхнул автомобиль Chevrolet Lacetti.

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Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал.