На Чистопольской в Казани после ДТП загорелась легковушка

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров.
В результате возгорания никто не пострадал.
Сегодня около шести утра на перекрестке улиц Чистопольская — Амирхана в Казани после ДТП вспыхнул автомобиль Chevrolet Lacetti.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров.
В результате возгорания никто не пострадал.