В Уфе из смертельного пожара спасли 13 человек

В ночь на 29 июля в уфимской квартире на улице Маяковского вспыхнул пожар, унесший жизнь 47-летней женщины. По информации МЧС Башкирии, огонь охватил четыре квадратных метра жилплощади.
Для ликвидации пожара потребовались усилия 25 спасателей и семи единиц спецтехники. Пожарные организовали тактическую вентиляцию, что позволило эвакуировать по лестничным клеткам 10 человек, включая двоих детей. Еще девять жильцов успели покинуть здание до прибытия экстренных служб.
Медики, прибывшие на место, не смогли спасти одну из пострадавших. Двое других жильцов, 69-летний мужчина и 57-летняя женщина, с признаками отравления угарным газом были срочно госпитализированы.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты МЧС, устанавливающие причины трагедии.
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