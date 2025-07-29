Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре женщина на Kia Sportage врезалась в трамвай утром 29 июля

В Самаре автомобилистка пострадала в столкновении с трамваем на ул. Ново-Садовой.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 29 июля, в 06:42 в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. 48-летняя женщина на автомобиле Kia Sportage врезалась в трамвай. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Автомобилистка ехала по улице Ново-Садовой со стороны улицы лейтенанта Шмидта. Она начала поворачивать направо, на улицу Часовую и столкнулась с трамваем», — рассказали в пресс-службе.

В ДТП пострадала водитель иномарки, женщина получила телесные повреждения. В момент ДТП в трамвае были пассажиры, но никто из них не пострадал. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 июля в Самаре произошло ДТП, которое повлияло на работу общественного транспорта. Трамваи встали примерно на полтора часа из-за аварии. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской в направлении «из города» столкнулись три машины.