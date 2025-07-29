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Фигурант дела «Крокуса» сказал брату смотреть по ТВ «что-то интересное»

Один из фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» сказал своему брату в день трагедии смотреть телевизор, так как «там будут показывать что-то интересное». Соответствующая информация следует из материалов дела.

Один из фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» сказал своему брату в день трагедии смотреть телевизор, так как «там будут показывать что-то интересное». Соответствующая информация следует из материалов дела.

За несколько часов до нападения на площадку Мустакиме Солиев, Умеджон Солиев и Шахромджон Гадоев сидели в кафе. Неожиданно на телефон Умеджона пришло сообщение от предполагаемого лидера «Вилаят Хорасан»* Абу Мунзира.

После он призвал всех расходиться по домам и смотреть телевизор, так как там будут «интересные новости».

Оба брата Солиевых (Умеджон — старший брат) рассматриваются в рамках дела как обвиняемые.

Гадоев по указанию Солиева-старшего вез в Москву оружие, которое и было использовано в ходе теракта, уточнили в РИА Новости.

Все произошло 22 марта прошлого года — несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего принялись расстреливать всех находящихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

* Запрещенная в России террористическая организация.